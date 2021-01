Avigliana, dal rogo alle sponde del Messa

Il danno è fatto, cerchiamo almeno di fare in modo che non sia stato del tutto invano. È un po’ questa la filosofia con cui sono stati realizzati i nuovi arredi urbani installati lungo i percorsi pedonali che fiancheggiano il torrente Messa a Drubiaglio, frazione di Avigliana. Le nuove panchine sono state realizzate recuperando i tronchi dei boschi di Mompantero attaccati dal grande incendio del 2017 che ha portato una grande devastazione. Per il Comune si tratta di una «seconda vita di pini e abeti, che grazie all’innovativo progetto di valorizzazione della cooperativa La Foresta di Susa, sono stati impiegati per realizzare arredo urbano a chilometro zero da installare sul territorio, invece del più tradizionale utilizzo come biomassa»...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!