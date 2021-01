Il Grande Fratello arriva in tutta l'alta valle

L’occhio del Grange Fratello ha una visione sempre più di insieme del Balcone delle Alpi. Con le festività di inizio anno sono entrate in funzione le nuove telecamere che si aggiungono a quelle già all’opera per un controllo capillare del paese. «Da ormai una decina d’anni l’amministrazione sta investendo risorse per il controllo del territorio attraverso il sistema della videosorveglianza - spiega il consigliere delegato alla polizia municipale Davide Allemand - Al momento complessivamente disponiamo di 33 telecamere posizionate nei punti strategici del paese. E solo nel corso del 2020 abbiamo integrato il patrimonio di occhi elettronici con nuove 11 postazioni. Per il nostro Comune si tratta di un investimento consistente, pari a 26mila euro, ma già finalizzato all’estensione della rete. Ad oggi infatti abbiamo tutte le nostre telecamere in rete con la centrale operativa che è stata ricavata presso l’ufficio della polizia municipale in Municipio. L’obiettivo è quello di riuscire progressivamente di coprire anche le frazioni Jouvenceaux e Gran Villard, sempre utilizzando la stessa rete e la stessa centrale operativa per un controllo capillare dell’intero territorio comunale...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2020