S.Ambrogio, per la Fidas più donazioni nell’anno Covid

Era stato messo in conto un calo di donazioni per paura del contagio da Covid-19, ma i numeri della Fidas per l’anno appena concluso sono positivi e incoraggianti. Nel 2020 in totale sono stati effattuati 14 giorni di prelievo di sangue intero e 30 giorni di plasma. Sempre nel 2020 la Fidas ha raccolto un totale di 517 sacche di sangue intero, 75 di plasma e 5 di piastrine per un totale di 597 sacche (45 in più rispetto all’anno precedente). 59 invece le donazioni effettuate nella sede di prelievo di Sant’Ambrogio da altri gruppi Fidas della valle di Susa, che vengono a donare il plasma presso la sede cittadina. «Come presidente del gruppo, devo ringraziare tutte le donatrici e donatori che si sono comportati con grande responsabilità...

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021