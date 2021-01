S.Ambrogio, tubo del gas tranciato: giornata al freddo per 300 residenti

È stata una serata fredda per diversi abitanti. Tutto è nato nella mattinata di giovedì 7 gennaio da alcuni lavori per la fibra ottica in strada Antica di Francia, quasi all’angolo con via Torino, dove alcuni operai, che stavano lavorando appunto per la posa della fibra, hanno tranciato accidentalmente un tubo importante della rete del gas, causandone l’interruzione pressoché immediata. Subito sono intervenuti i tecnici dell’Italgas. «Doveva essere una riparazione facile, ma il tubo era sotto il cemento armato», spiega il capogruppo di maggioranza Gianni Braido, che ha seguito i lavori. Subito il Comune e i tecnici dell’Italgas hanno avvertito gli abitanti della zona, casa per casa. Il Comune, da parte sua, ha anche diffuso un messaggio attraverso i propri...

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021