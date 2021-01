‘Scontro ravvicinato’ con una cerva: lei se la cava, danni all’auto

Se la sono vista brutta il condovese Davide Scalenghe, l’amica che viaggiava con lui e la cerva che giovedì 7 gennaio gli ha improvvisamente attraversato la strada: una disavventura a lieto fine per loro due, usciti fortunatamente illesi, e si spera anche per la cerva, che dopo un quarto d’ora di intontimento è riuscita a fuggire da sola sulle sue zampe. È andata un po’ meno bene, invece, alla Renault Kadjar a bordo della quale stavano viaggiando, che ha riportato danni per qualche migliaia di euro. L’inatteso “incontro ravvicinato” è avvenuto intorno alle 18,45 a Salbertrand, lungo l’ex statale 24, qualche chilometro dopo l’abitato in direzione Susa. «Dopo aver affrontato una curva mi sono improvvisamente trovato davanti la cerva, intenta...

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021