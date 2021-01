Troppa neve in quota, montagna vietata a Villarfocchiardo

Una bella fetta di montagna villarfocchiardese, nella sua parte più alta, sarà off-limits per un po’ di tempo, almeno fin quando le condizioni del manto nevoso non si saranno stabilizzate. Lo stabilisce un’ordinanza emessa dal Comune dopo le abbondanti nevicate a cavallo dell’inizio dell’anno. Lo spartiacque con la valle del Sangonetto e la direttrice verso il vallone del Gravio, in territorio sangioriese, sono uno dei santuari dello scialpinismo e, da alcuni anni, anche dagli amanti delle ciaspole, ma presentano alcuni punti critici per il distacco di valanghe e slavine che hanno consigliato l’amministrazione di vietare le due attività per alcune settimane, salvo nuovi depositi nevosi...

Su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021