Vaie: un'area per giochi e sport in via 25 Aprile

È “solo” un progetto, per ora, ma un progetto su cui il Comune di Vaie ha deciso di scommettere per il futuro del paese e delle nuove generazioni. Si tratta di un’area polivalente da destinare a giochi e sport che sorgerà nella fascia di terreno che costeggia via XXV Aprile, alle spalle del centro commerciale Le Fonti: per capirci, lo spazio utilizzato un paio d’anni fa come deposito temporaneo di tagli e potature durante le operazioni di abbattimento degli alberi infestati dal tarlo asiatico del fusto. Essa insiste su una superficie di 1200 metri quadrati di proprietà comunale che l’amministrazione di Vaie ha chiesto alla Direzione Azioni integrate per gli enti locali della Città metropolitana di progettare a questo scopo, con determinate caratteristiche. Il costo si...

su Luna Nuova di martedì 12 gennaio 2021