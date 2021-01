Alcar di Vaie: proroga concordato preventivo e manifestazioni di interesse sul tavolo

Proroga del concordato preventivo e manifestazioni di interesse sempre sul tavolo. Nel mare agitato in cui l'Alcar Industrie srl di Vaie e Lecce naviga ormai da tempo, sono complessivamente incoraggianti le notizie emerse dal tavolo, il secondo, che si è riunito oggi in videoconferenza presso il ministero dello sviluppo economico: erano presenti all'incontro, oltre ai funzionari del Mise, i rappresentanti della procedura concorsuale, le prefetture di Torino e Lecce, le Regioni Piemonte e Puglia, le organizzazioni sindacali Fim-Cisl e Fiom-Cgil nazionali e territoriali insieme alle rsu di stabilimento. Nel corso della riunione il custode giudiziario e gli advisor della procedura hanno comunicato che la scadenza del concordato preventivo fissata per il 14 gennaio è stata prorogata dal tribunale di Lecce fino al 15 marzo 2021.

«Durante il tavolo - spiegano Fim e Fiom in una nota congiunta - è inoltre emerso che dal precedente incontro sono proseguiti gli approfondimenti con l'azienda che aveva manifestato interesse per il sito di Vaie, mentre nel frattempo si sono palesate ulteriori manifestazioni di interesse che coinvolgono anche il sito di Lecce: tutti gli interessamenti giunti sino ad oggi sono al vaglio della procedura concorsuale, in uno stato di approfondimento avanzato. La procedura ha comunicato che il rapporto con i clienti finali di Alcar Industrie srl sono costanti per garantire continuità lavorativa».

Le organizzazioni sindacali hanno poi ribadito la propria disponibilità ad entrare nel merito del confronto con i potenziali acquirenti, specificando che l'obiettivo principale rimane quello di salvaguardare l'intero perimetro aziendale e occupazionale. Il tavolo istituzionale proseguirà, sotto la regia del Mise, con un approfondimento tecnico-istituzionale ristretto che sarà seguito da successivi incontri in plenaria. A margine del tavolo il commento moderatamente soddisfatto di Rocco Cutrì (Fim-Cisl) e Antonino Inserra (Fiom-Cgil): «Da questo incontro sono emersi alcuni punti positivi, quali la proroga del concordato e la presenza di ulteriori manifestazioni d'interesse, elementi che possono aiutare a ricercare una soluzione alla complicata vertenza Alcar Industrie srl».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021