Buttigliera, un lupo in paese: "catturato" dalla foto-trappola

Potrebbe essere lo stesso lupo avvistato a Caprie (vedi Luna Nuova di martedì 12 gennaio), quello che nei giorni scorsi è stato fotografato dalla fototrappola di un privato cittadino, collocata in area agricola privata. «Si tratta di un individuo singolo, forse un giovane in transito alla ricerca di un luogo in cui insediarsi. Non è detto che si fermi nel nostro territorio, potrebbe esplorarlo per alcuni giorni e poi abbandonarlo per spostarsi altrove», spiegano da Comune, che ha subito allertato la Direzione Sistemi naturali delle Città metropolitana...

Su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!