Caselette: l’idromele al sapore di medaglia

Tradizione e eccellenza nell’idromele di Paolo Listello. Listello è un produttore di idromele ormai da molti anni e a dicembre è arrivato un riconoscimento importante per il suo “Idromele dei Taurini”: la “Mead madness cup”, competizione che premia gli idromeli migliori. «Il concorso più importante è negli Stati Uniti. Il secondo al mondo si svolge in Polonia e sono riuscito a prendere il secondo posto con una delle tre tipologie di idromele che avevo presentato - racconta Listello - C’è stata una premiazione su youtube. L’ho guardata con disincanto e quando hanno detto il mio nome è scoppiato il tifo da stadio. Pensavo di avere un prodotto buono, ma non così buono: è stata una bella sorpresa». A vincere il premio è stato il suo “Idromele dei Taurini”...

su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021