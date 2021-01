Condove, nuova rotonda al bivio Grangetta: ora si fa sul serio

Una nuova rotonda al bivio per la borgata Grangetta, sull’ex statale 24 del Monginevro? È un’ipotesi nell’aria da qualche anno: i tempi sono ancora lunghi, ma la novità è che ora si fa sul serio. Il Comune di Condove e la Città metropolitana, ente proprietario della strada, sono entrati nel vivo durante un incontro che si è tenuto a metà ottobre, al quale hanno partecipato fra gli altri il sindaco Jacopo Suppo, l’assessora ai lavori pubblici Giorgia Allais e il consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco, a cui è seguito a inizio novembre un sopralluogo con i tecnici per prendere contezza delle varie problematiche connesse. La questione da affrontare è legata all’elevata velocità che spesso le auto tendono a prendere nel tratto di ex statale 24 che...

su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021