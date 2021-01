Vaie: il 2021 porta marciapiede e alberata in via Martiri della Libertà

In un modo o nell’altro, il 2021 dovrebbe essere l’anno buono per il completo rifacimento del marciapiede di via Martiri della Libertà, con tanto di nuova alberata: il Comune di Vaie ci conta. Un intervento atteso che possiede anche un importante valore simbolico: una volta realizzato, permetterà infatti alla piccola comunità all’ombra di San Pancrazio di lasciarsi definitivamente alle spalle l’infestazione da tarlo asiatico del fusto, che aveva colpito il territorio comunale nell’estate 2018. Nell’autunno di quell’anno, non ci fu altra soluzione che abbattere tutti gli alberi infestati e potenzialmente infestabili dall’Anoplophora Glabripennis, lasciando del tutto spoglia via Martiri con la sua lunga alberata di aceri e pioppi. Passato il peggio, ora...

su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021