S.Antonino: in piazza Libertà un "selfie point" creato dal Tarlo

Il primo regalo del "Tarlo" al paese è un "selfie point" per scattare una foto-ricordo con la chiesa parrocchiale e il campanile romanico di Sant'Antonino. Il conto alla rovescia, lanciato in settimana via facebook dalla sindaca Susanna Preacco, accompagnato da decine e decine di commenti per indovinare l'oggetto misterioso, si è concluso stamattina, quando alle 11 è stato scoperto il volto della struttura posizionata in piazza Libertà: una gradevole struttura in legno che funge da cornice all'angolo artisticamente più pregevole di Sant'Antonino, nell'intento di valorizzarlo e di metterlo a disposizione di turisti e visitatori, esportando così l'immagine del paese.

L'idea e la realizzazione portano appunto la firma de "Il Tarlo", un gruppo spontaneo di cittadini che, in collaborazione con Comune e Pro loco, intende adoperarsi per abbellire Sant'Antonino in varie forme, con il legno a fare da filo conduttore, come richiama il nome scelto dai suoi promotori: ne fanno parte Paolo Maxia, il consigliere comunale Andrea Odiardo, Rosanna Visalli, Agnese Pepe e Annalisa Cordola, tutti presenti stamattina all'inaugurazione insieme alla prima cittadina, al vicesindaco Rocco Franco e all'assessora Liliana Silvestri. Presto il nuovo "selfie point" diventerà lo spunto per un concorso fotografico suddiviso in diverse categorie, che verrà lanciato su facebook e Instagram.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021