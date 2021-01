"Val Susa dal Vivo": alta e bassa valle si candidano per un'estate di cultura

"Val Susa dal Vivo": questo il nome della rassegna candidata a “Borghi in Festival”, il bando del ministero dei beni artistici, culturali e del turismo per il finanziamento di attività culturali che contribuiscano a valorizzare i piccoli comuni italiani. Una candidatura frutto del lavoro svolto in sinergia tra l’Unione montana Valle Susa e l’Unione montana Alta Valle Susa insieme a Revejo e Onda Teatro, che già si occupano dell’organizzazione di due importanti manifestazioni, rispettivamente “Borgate

dal Vivo” e “Lo Spettacolo della Montagna”. Esibizioni live, attività di formazione, workshop residenziali, eventi divulgativi, mostre, digitalizzazione dei borghi: questi sono solo alcuni dei contenuti del progetto presentato.

Un’imponente rassegna, per un valore stimato di 250mila euro, a cui, oltre a Condove come comune capofila, hanno aderito ben 31 piccoli comuni, di cui due extra valsusini (Usseaux e Viù). Chiarisce infatti il direttore di “Borgate dal Vivo” Alberto Milesi: «Data l’esiguità dei fondi stanziati dal Mibact (750mila euro), abbiamo lavorato per portare una candidatura forte, frutto di un grande lavoro di squadra». Ciò ha significato costruire una rete che coinvolgesse partner di alto livello, tra cui Museo Egizio di Torino, Turismo Torino, Politecnico di Torino, Castello di Rivoli, Salone del Libro di Torino, Valsusa Filmfest, Acsel,

Smat, Fondazione Time2. «Insieme per un festival che punta a fare la differenza, coinvolgendo in modo unitario il territorio - spiega il vicepresidente dell’Unione montana Valle Susa Andrea Archinà, che ha la delega alle politiche culturali - In un anno che si prospetta ancora difficile per il settore dello spettacolo, cercheremo di sfruttare la finestra estiva per animare la valle e i borghi con un’azione capillare di promozione culturale e turistica».