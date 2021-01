Chiusa S.Michele: auto in fiamme stamattina in via XXV Aprile

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Attimi di apprensione stamattina a Chiusa San Michele per l'incendio di un'autovettura: è accaduto intorno alle 7,30 in via XXV Aprile. La vettura, parcheggiata all'interno del cortile dell'abitazione, è una Volvo XC70 del 2015. L'incendio ha coinvolto la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant'Antonino e i permanenti del distaccamento di Susa: il loro tempestivo intervento ha consentito di evitare che le fiamme si propagassero alla vicina abitazione.