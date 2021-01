Altri sette migranti soccorsi in frontiera: rischiavano l’assideramento

Nuovi salvataggi in extremis di migranti nelle gelide notte della frontiera. Nella serata di sabato la squadra della Croce Rossa di Susa in servizio “Migralp” a Claviere ha raccolto la richiesta di aiuto da parte di tre migranti, in buone condizioni di salute, ritornati a valle per sfinimento e a causa del sopraggiungere del buio, della neve alta e delle temperature molto rigide. Facevano di un gruppo composto da sette migranti, degli altri si erano perse le tracce durante la discesa. La Croce Rossa ha immediatamente allertato il 112 e la locale stazione del Soccorso alpino ed è stata avviata una prima ricerca con l’ausilio del mezzo cingolato, che ha facilitato la progressione sul terreno innevato. La ricerca ha consentito di individuare e soccorrere due...

su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021