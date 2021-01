S.Abaco a Caselette: niente fiaccolata, ma una scia di luci illumina il Musinè

Anche quest’anno il monte Musinè è tornato a illuminarsi per festeggiare il patrono, nonostante la pandemia e i contagi da Covid-19. È una tradizione senza tempo: le celebrazioni di Sant’Abaco ogni anno radunano centinaia di persone al santuario sul monte per la fiaccolata tradizionale prima e per il falò dopo. Il percorso è sempre lo stesso: si parte dal parcheggio nei pressi del campo sportivo e si sale lungo la strada in ciottolato che porta al santuario. Tutti con una piccola fiaccola in mano. Quest’anno, però, la tradizione è stata leggermente modificata: niente assembramenti e massimo rispetto delle regole di sicurezza. L’appuntamento è stato mantenuto con i priori che hanno deciso di illuminare il santuario e il percorso che porta a Sant’Abaco, passando per tutti i suoi 14 piloni votivi. Un modo per regalare comunque uno spettacolo scenografico unico, visibile dal paese ma anche da molti comuni limitrofi della bassa valle di Susa, che ha assunto le sembianze di una scia di fuoco sulle pendici del Musinè.

Ma Sant’Abaco, che dura dal 6 al 24 gennaio, significa anche celebrazioni eucaristiche, con le messe celebrate sempre al santuario, la benedizione della “Carità” e la distribuzione dei “Caritin” ai devoti. Dopo l’illuminazione di sabato, domenica al santuario di Sant’Abaco è stata celebrata la santa messa presieduta dal parroco don Dino Mulassano, con benedizione e distribuzione dei “Caritin” ai devoti. E il programma proseguirà anche nei prossimi giorni. Nella mattina di oggi, martedì 19 gennaio, alle 10,30 al santuario di Sant Abaco, avrà luogo la santa messa presieduta dal parroco don Dino Mulassano, con tanto di benedizione e di distribuzione dei “Caritin” ai devoti. Chiuderà le celebrazioni e i festeggiamenti l’appuntamento di domenica 24 alle 10,30, sempre presso il santuario di Sant’Abaco, con la santa messa presieduta dal parroco don Dino Mulassano, benedizione e distribuzione dei “Caritin” ai devoti. Ufficialmente la ricorrenza del patrono del paese (Sant’Abaco, appunto) è oggi, motivo per cui gli uffici comunali saranno chiusi.