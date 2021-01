S.Antonino, Giorno della Memoria: Ilse ‘benemerita’ il 27 in Consiglio

Ilse Schölzel Manfrino diventerà cittadina benemerita di Sant’Antonino: lo sarà da mercoledì 27 gennaio, quando la delibera sarà portata all’approvazione del consiglio comunale. E succederà simbolicamente, e non casualmente, nel “Giorno della Memoria”, in cui vengono commemorate le vittime della Shoah, nella ricorrenza della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell’Armata Rossa. L’idea di conferire a Ilse la cittadinza benemerita di Sant’Antonino viene dall’Università della terza età «per l’alto valore civile delle sue azioni in occasione dell’occupazione nazifascista del paese», come scritto nella proposta che l’associazione presieduta da Piero Del Vecchio ha deposito al protocollo del Comune a metà dicembre. «Il suo...

su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021