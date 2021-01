Vaie: un’antica cappella affiora dai sondaggi per il nuovo canale

Santa Maria delle Grazie secondo alcune fonti, Santa Lucia secondo altre. Si tratta di un’antica cappella le cui fondamenta sono venute alla luce nel mese di dicembre in località Pradera, tra l’area di partenza del percorso archeologico-didattico e l’incrocio fra via Roma e strada delle Piccherie: il ritrovamento è avvenuto durante lo svolgimento dei sondaggi svolti dalla Città metropolitana su richiesta della Soprintendenza in vista della costruzione del nuovo canale scaricatore dei rii montani, che da oltre un decennio attende di essere realizzato e i cui lavori quest’anno dovrebbero finalmente partire. Non è rimasto granché perché, secondo gli archivi, la cappella nel Settecento era stata abbattuta. Dell’edificio sacro si parla diffusamente nel volume “San Bernardo al Lajetto”...

su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021