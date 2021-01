Sangano, donna travolta e uccisa dalla propria auto

Saranno gli accertamenti eseguiti dai carabinieri di Piossasco a determinare la dinamica esatta dell’incidente a causa del quale martedì 19 gennaio ha perso la vita Milena Colombo, classe ’56, residente in borgata Pratovigero a Sangano.

Il corpo della donna è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri, travolto dalla vettura della donna stessa. Per motivi ancora ignoti, la donna si è fermata sulla strada ed è scesa dal veicolo, che poi prendendo un po’ di abbrivio a causa della pendenza, l’ha travolta.

L’incidente è avvenuto sul monte in una zona in cui confluiscono i confini di Sangano, Trana e Piossasco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piossasco, i tecnici del Soccorso alpino speleologico per il recupero della salma e i vigili del fuoco.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021