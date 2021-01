La Frediani devolve parte dell’indennità alla cassa di resistenza No Tav

Fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle, la consigliera regionale Francesca Frediani ha fatto la sua scelta: continuerà a rinunciare a parte dell’indennità mensile che le spetta, come avveniva con i pentastellati, per devolverla a iniziative a favore del territorio o di cause specifiche. E tra queste, non era difficile immaginarlo, c’è anche la causa No Tav, uno dei pilastri della sua attività istituzionale e senza dubbio una delle ragioni per cui, alle ultime elezioni regionali del 2019, ha fatto incetta di preferenze in valle di Susa e non solo. Sarà fissa la destinazione, non la quota, che potrà variare a seconda dei mesi e delle circostanze, ma sulla volontà di dare una mano concreta al movimento di cui è sempre stata attivista Francesca Frediani non ha avuto alcuna...

su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021