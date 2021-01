Rubiana: vigili urbani ‘a braccetto’ sulle Alpi Graie

All’orizzonte si profila un nuovo corpo di polizia locale. Del progetto se ne parla già da molto tempo e l’iter burocratico e amministrativo prosegue. L’obiettivo è creare un corpo di polizia locale intercomunale che racchiuderebbe sotto un unico ombrello tutti i comuni dell’Unione montana Alpi Graie, che raggruppa Ceres, Groscavallo, Lemie, Rubiana, Traves, Usseglio e Viù e che ha come presidente proprio il sindaco Gianluca Blandino. «Adesso stiamo predisponendo gli atti per farlo partire - spiega il primo cittadino - Dovremo far partire i regolamenti, fare delle modifiche alle auto e adeguare i taccuini». Nuovi adesivi e nuove livree, quindi, che rinnoveranno il corpo di polizia locale. Il progetto è agli sgoccioli o quasi. Nei prossimi mesi...

su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021