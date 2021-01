S.Antonino: fra arte e "giallo" la prima letteraria di Paolo Magrini

Quando un’opera d’arte si tinge di “giallo”. “Foglie a forma di cuore” ruota intorno a questi due perni, che poi altro non sono che due grandi passioni del suo autore: Paolo Magrini Montabone, 47 anni di Sant’Antonino. Una lunga militanza nel locale gruppo scout, consigliere comunale a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, una laurea in storia moderna, oggi libero professionista nel campo della storia dell’arte e docente all’Università della terza età di Torino. E ora anche scrittore. La sua prima avventura editoriale, in vendita on-line già da dicembre, è ora approdata in libreria. Un romanzo thriller che si sviluppa tra la collina di Torino e la Normandia: nobili e borghesi, con le loro vicende di eredità, intrighi e drammi familiari, danno vita a “Foglie a forma di cuore”...

su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021