Susa, oggi a S.Giusto il triste addio a Claudio Bergero

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 14,30, nella cattedrale di S.Giusto, i funerali di Claudio Bergero, il maestro di sci segusino 42enne che ha perso la vita mercoledì scorso sotto una valanga a Courchevel, la stazione sciistica dove svolgeva da alcuni anni il proprio lavoro. Sarà probabilmente un bagno di folla, anche se con l’esigenza del distanziamento per l’emergenza Covid. Dopo il rito funebre infatti non ci sarà il corteo verso il cimitero, che sarà raggiunto separatamente in auto...

Su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021