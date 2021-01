Susa: sequestrati 6,6 kg di cocaina, due "corrieri" in manette

GUARDA IL VIDEO

Due corrieri in manette e 6,6 kg di cocaina sequestrati: è questo il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Susa, nell’ambito di alcuni specifici servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal comando provinciale di Torino. Il fatto è successo a Susa, dove i militari guidati dal capitano Davide Cozzolino hanno sottoposto a controllo due uomini che si stavano allontanando velocemente con le loro vetture dal parcheggio di corso Inghilterra, dopo essersi scambiati un pacco sospetto.

Sono stati bloccati a bordo delle rispettive automobili e identificati in due cittadini albanesi, residenti rispettivamente nel Milanese e a Susa. Nella vettura dell’uomo che vive a Susa è stato rinvenuto il pacco che si erano scambiati poco prima, all’interno del quale era contenuta cocaina del peso di 1,1 kg. Nella vettura del corriere milanese i carabinieri sono stati invece attirati dal cruscotto, che sembrava non ben fissato. Infatti al suo interno, tra l’autoradio e il volante, era ricavato un vano in cui erano stati occultati 5,5 kg di cocaina suddivisa in tre panetti da 1 kg e cinque panetti da 500 grammi.