Virgilio Bellone, un sangioriese nello strappo del Pci a Livorno

Ieri, giovedì 21 gennaio, si sono celebrati i 100 anni dalla nascita del Partico Comunista Italiano, avvenuta con la scissione dal Partito Socialista, proprio il 21 gennaio 1921 a Livorno. E nel teatro San Marco, dove si consumò lo storico strappo, uno dei tanti che hanno costellato la storia della sinistra in Italia, c’era anche un valsusino, il professor Virgilio Bellone, classe 1880, intellettuale che dopo la laurea alla Sapienza di Roma visse anche a Milano. In valle tornava tutte le volte che poteva e con il suo piglio da leader organizzava la propaganda socialista ed i primi circoli anche all’ombra del Rocciamelone. La sua carriera politica però si consumò prevalentemente a Milano. E, anche, in quel giorno di 100 anni fa a Livorno. Addirittura la riunione di preparazione dello strappo fu fatta a casa sua, come scrivono Gigi Richetto e Sergio Sacco in un’intervista realizzata nei primi anni ‘70 all’intellettuale di origini sangioriesi...

Su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021