Al mercato di S.Antonino "Zero spreco e tanta solidarietà"

Se a fine mercato dovesse capitarvi di vedere dei giovani girare con un carrello tra i banchi di alimentari non c’è nulla di strano: sono i volontari di “Zero spreco, più solidarietà”, che ogni sabato effettuano la raccolta delle derrate invendute tra gli ambulanti che hanno aderito al progetto. Un’iniziativa partita nel luglio 2020, già sperimentata anche ad Avigliana e in alcune realtà della cintura di Torino, che vede coinvolti il Comune di Sant’Antonino, il Conisa con i suoi operatori e i volontari del Servizio civile, la cooperativa “Il sogno di una cosa” e le eventuali associazioni che intendono dare una mano, come sta già facendo la Pro loco. Il presupposto trae spunto da un’evidenza: a fine mercato molti commercianti si vedono costretti a conferire nella spazzatura i...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021