Almese, tecnici e finti vigili urbani: donna scaccia i truffatori

È uno schema ormai rodato: si suona il campanello, ci si dà un’aria rispettabile e si cerca una scusa per entrare in casa. Spesso arrivano finti addetti che si spacciano per questa o quella ditta, ma sono solo dei tentativi per entrare nelle case delle vittime prescelte e rubare denaro e oggetti di valore. L’ultimo episodio è avvenuto venerdì 22 gennaio, quando una signora pensionata, residente in paese, è stata vittima di un tentativo di truffa. Alcuni malintenzionati si sono presentati a casa sua, spacciandosi per tecnici della fibra ottica e, per far sì che la messinscena fosse più credibile, si sono fatti accompagnare da un uomo in divisa, presentato alla malcapitata come un vigile urbano. Ma era tutta una truffa. Il tentativo, pur apparendo ben orchestrato...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021