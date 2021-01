Avigliana, video e una medaglia per il Giorno della Memoria

Una medaglia alla memoria, pillole di Primo Levi dalla biblioteca e spettacoli teatrali che raccontano l’Olocausto. È il programma della Città di Avigliana e dell’Anpi per la Giornata della Memoria di questo ancora tormentato 2021. Nell’ambito delle celebrazioni di questa giornata, mercoledì sarà conferita la Medaglia d’Onore alla memoria di Gianfelice Capello che sarà consegnata ai famigliari su segnalazione della Prefettura. Ai ragazzi delle scuole medie è dedicata un’iniziativa della biblioteca civica Primo Levi che dal 22 al 27 gennaio pubblicherà sulla propria pagina Facebook pillole dedicate a Primo Levi. Inoltre si propone la visione dello spettacolo “Le tre dimensioni di Primo Levi” di Alessandro Borgatta registrato nella nostra biblioteca in occasione della presentazione del libro “Primo Levi-La vita e le opere” di Ernesto Ferrero. Il video sarà disponibile la mattina del 27 gennaio sempre sulla pagina Facebook della biblioteca. Per i cittadini invece il Comune propone nell’ambito della stagione teatrale Scene, lo spettacolo “Questo è stato. Voci sulla Shoah” che sarà disponibile per la visione dalle 21 alle 24 sul canale YouTube della stagione teatrale Scene”...

Su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021

