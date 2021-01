Bando del Servizio civile: il Conisa "Oltre l’ostacolo"

C’è tempo fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio per presentare la propria candidatura sul bando del Conisa per il Servizio civile universale, intitolato “Oltre l’ostacolo”. Sono nove i posti a disposizione, suddivisi equamente sui tre poli sociali di Susa, Sant’Antonino e Avigliana: i nuovi volontari saranno impegnati in progetti di sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili alla vita sociale e culturale del territorio. Dai ragazzi diversamente abili agli adulti con difficoltà, dagli anziani per la consegna della spesa ai bambini alle prese con i compiti, a cui si possono aggiungere attività di accompagnamento, uscite sul territorio e altri progetti sociali promossi dal Conisa. «Un’opportunità per conoscere il proprio territorio, mettere in...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021