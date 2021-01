Condove piange Giovanna Nurisso, la margara delle Muandette

Aveva soltanto 55 anni Giovanna Nurisso: ha lottato a lungo contro un brutto male, sembrava esserne uscita ancora più forte, poi in autunno la ricaduta che non le ha dato scampo. Se ne va così un simbolo della montagna di Condove, che l’ha vista all’opera per una vita intera nei panni di allevatrice o, se preferite, di “margara”, come si usa dire da queste parti. Il suo cuore ha cessato di battere mercoledì 20 gennaio, mentre il funerale è stato celebrato venerdì 22 nella chiesa parrocchiale di Condove con partenza dalla borgata Poisatto, dove viveva insieme al marito Rinaldo Rocci, titolare dell’azienda agricola di famiglia con il figlio Pier Luigi. La stessa che da qualche anno, con la sua mandria, anima la transumanza del sabato pomeriggio durante la Fiera...

su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021