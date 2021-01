S.Antonino: i pompieri domano un incendio camino lungo la statale 25

Ieri pomeriggio, lunedì 25 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17 per domare l’incendio ad un camino di una palazzina di via Moncenisio, lungo la statale 25. L’inconveniente, come spesso capita in queste situazioni, è probabilmente dovuto ad un eccessivo accumulo di fuliggine all’interno della canna fumaria, che corre sull’esterno dell’edificio. Di fronte ad un buon numero di curiosi, attirati dal suono delle sirene, in un punto molto trafficato tra auto e pedoni, hanno operato i vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant’Antonino e i permanenti del distaccamento di Susa, a cui si è poi aggiunta la squadra di volontari di Rivoli, dotata della piattaforma necessaria per operare in altezza tramite il cestello: in questo modo i soccorritori hanno potuto assicurarsi che il principio d’incendio non avesse intaccato il tetto in legno.