Sestriere: scialpinisti intrappolati nella neve, salvati con l'elicottero

Vento, anche molto forte, in quota, conseguenti placche ventate, nuovi ed ancora instabili accumuli di neve, ma la tentazione della ciaspolata o della “pellata” scialpinistica, uno dei pochi sfoghi, in tempo di pandemia, per gli appassionati della stagione bianca, è stata più forte degli appelli alla prudenza e, spesso, del buonsenso. Per fortuna sulle montagne della valle di Susa e della val Sangone non sono da segnalare valanghe e slavine, come invece è accaduto in Appennino, con quattro dispersi sul monte Velino, non sono tuttavia mancati gli interventi di vigili del fuoco e soccorso alpino...

Su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021