"I bambini di Ilse" nel giorno della memoria con le Unioni montane valsusine

In occasione della "Giornata della Memoria", che ricorda l'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, l’Unione montana Valle Susa propone la visione della commovente clip “I bambini di Ilse”, realizzata dalla compagnia “Il Teatro” di Marco Scoffone. «Il perdurare dell’emergenza Covid-19 non ci ha permesso di realizzare eventi in presenza, ma non potevamo comunque lasciare che questa data così significativa passasse in silenzio - spiega l’assessore Luca Giai - La nostra Unione ha così scelto di patrocinare il lavoro della compagnia "Il Teatro", coinvolgendo nel progetto anche l'Unione montana Alta Valle Susa».

Il cortometraggio di animazione, per la regia di Federica Martoglio e testi di Marco Scoffone, permettere di rivivere una delle tristi pagine dell’Olocausto: la drammatica storia di Ilse Weber e dei bambini di Terezin. Una tragedia troppo grande perché possa essere dimenticata. Proprio per questo, il video è stato trasmesso ai comuni del territorio, affinché lo diffondano attraverso i rispettivi canali e soprattutto possano proporlo alle scuole, offrendo agli studenti importanti spunti di riflessione. La clip sarà inoltre visibile sul sito dell’Unione montana Valle Susa, sulle sue pagine social (facebook e twitter) e su youtube al link https://youtu.be/Pr0zpZas7A4.