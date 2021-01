Almese: nuova veste per il sito Internet del Comune

È on-line da oggi il nuovo sito Internet del Comune di Almese, rinnovato nella sua veste grafica e provvisto di sezioni di facile accesso e semplice consultazione, con l'obiettivo di migliorare la comunicazione via web tra amministrazione e cittadini. In particolare, alle tradizionali voci presenti in homepage è stata aggiunta la sezione "Aree tematiche", che semplifica l’azione di ricerca sul sito internet, consentendo ai cittadini di individuare più facilmente i servizi erogati dal Comune nei diversi ambiti (cultura, istruzione, tributi, lavori pubblici). Al momento gli uffici comunali stanno lavorando anche per l’attivazione, sul sito, dello “Sportello del cittadino”, che consentirà a tutti i cittadini di sbrigare le pratiche on-line senza la necessità di doversi recare fisicamente in municipio. Inoltre, come stabilito dal ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la nuova piattaforma istituzionale verrà integrata via via con ulteriori servizi digitali.

«Il portale istituzionale si presenta con una nuova interfaccia grafica e un’organizzazione dei contenuti studiata per facilitare la navigazione del cittadino - commenta la sindaca di Almese, Ombretta Bertolo - Il nuovo sito internet è il primo passo visibile di un processo, iniziato già qualche anno fa con la ristrutturazione delle infrastrutture, che sta portando ad una più ampia innovazione digitale del Comune di Almese. Stiamo lavorando, infatti, anche per l’attivazione dello "Sportello del cittadino", che consentirà ai cittadini di avere rapido accesso a un ampio numero di servizi on-line messi a disposizione dai vari uffici comunali. Stiamo svolgendo un enorme lavoro per rendere il sito sempre più funzionale all’ottimizzazione delle procedure, un intervento che viene incontro anche alle nuove esigenze dei cittadini in quanto, a causa della pandemia, attualmente il Comune è meno accessibile al pubblico». Il sito è disponibile all'indirizzo www.comune.almese.to.it.