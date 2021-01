Denunciato per furto aggravato su un treno Bardonecchia-Torino

Un 21enne algerino, senza fissa dimora, è stato denunciato in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato a bordo di un treno regionale che viaggiava sulla tratta ferroviaria Bardonecchia-Torino: l'operazione è stata condotta dagli agenti della polizia ferroviaria in servizio nella stazione di Torino Porta Nuova. Una viaggiatrice ha notato un giovane che, cambiando repentinamente posto e aggirandosi su diverse carrozze, manipolava alcuni bagagli posti su una cappelliera. Nel controllare i propri effetti personali, la ragazza si è accorta che le erano stati sottratti il cellulare ed un hard-disk esterno. Avvisato nell’immediatezza il capotreno, quest'ultimo ha avvisato il personale della polfer allo scalo di Porta Nuova, stazione di arrivo del treno. Rintracciato ancora a bordo, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove è risultato essere inottemperante all’ordine di espulsione emesso dal prefetto di Mantova. Estendendo il controllo, nel suo bagaglio è stato rinvenuto l’hard-disk della viaggiatrice, mentre il cellulare è stato ritrovato in un cestino dei rifiuti sullo stesso convoglio. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato e per inottemperanza all’ordine di allontanamento.