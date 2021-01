Condove, la memoria va in streaming: domenica la cerimonia in piazza

Impossibile quest’anno, con la pandemia ancora in pieno corso, organizzare momenti pubblici in occasione del “Giorno della memoria”, per celebrare l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche. Viene allora in soccorso lo streaming, che verrà utilizzato per la cerimonia ufficiale in programma domenica 31 gennaio alle 11,30 in piazza Martiri della Libertà, promossa dal Comune di Condove e dalla sezione Anpi Mario Jannon di Condove-Caprie: sono previsti il suono della sirena e gli interventi del sindaco Jacopo Suppo e del presidente Anpi Danilo Bonavero; alla manifestazione prenderanno parte anche Ottavio Allasio, valsusino ex internato, medaglia d’oro al valor civile...

su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021