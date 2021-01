Giaveno, ecco i quattro ragazzi del Servizio civile

A tre mesi dalla conclusione del progetto, Comune di Giaveno e ragazzi partecipanti fanno un primo bilancio dell’esperienza del Servizio civile, ed il risultato è positivo. «Avete svolto un ottimo lavoro, avete dimostrato capacità, professionalità e grande sintonia, e per tutto questo vi ringrazio, vi ringraziamo per il servizio dato al Comune e alla cittadinanza», ha detto il sindaco Carlo Giacone nel corso dell’incontro della settimana scorsa in cui i ragazzi hanno presentato il proprio lavoro. Dello stesso avviso i responsabili degli uffici comunali interessati: Luca Gerbino ed Erika Argirò dell’Ufficio scuola, Alessandra Maritano dell’area comunicazione e progetti, e Simone Baglivo dello staff e segreteria del sindaco...

Su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!