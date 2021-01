S.Ambrogio: la Sacra oggi, tre anni dopo il rogo

Erano le 21 del 24 gennaio 2018 quando scattò l’allarme per un incendio alla manica est della Sacra di San Michele. Era ora di cena, quando le fiamme iniziarono a crepitare sul tetto del convento antico che ospita gli alloggi dei padri rosminiani e gli uffici della segreteria, nella parte che costeggia la strada principale d’accesso. Le fiamme si propagarono velocemente proprio sul tetto, che in quelle settimane era in rifacimento. A venire distrutte furono le stanze dei padri rosminiani e alcuni uffici. Un danno contenuto a quella parte di abbazia. Sul posto i primi ad arrivare furono i vigili del fuoco di Giaveno, poi arrivarono da Avigliana, Rivoli, Susa. Intervenne anche un’ambulanza per prestare aiuto ai padri rosminiani e ai soccorritori, oltre ai...

su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021