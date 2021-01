Scappa dalla Rsa e cade dal quarto piano: Gravere piange l'ex sindaco Calabresi

Ha tentato di calarsi dal quarto piano ma è caduto rovinosamente a terra, compiendo un volo di oltre una decina di metri. È una morte drammatica quella a cui è andato incontro Sergio Calabresi, classe 1937, 83 anni compiuti da poco, sindaco di Gravere dal 2006 al 2016, che da un po' di tempo era ricoverato presso l'Rsa San Giacomo di Susa affetto dal morbo di Alzheimer. La tragedia si è consumata mercoledì 27 gennaio intorno alle 14: dopo aver mangiato pranzo, Calabresi ha fatto ritorno presso la sua stanza, quindi si è recato nel bagno accanto evidentemente con tutta l'intenzione di provare a scappare. Per la circostanza, si era preparato un borsello con dentro il rasoio e la mascherina da portarsi con sé. A quel punto ha legato artigianalmente tre lenzuola alla grata della finestra e ha provato a calarsi giù: la corda improvvisata però, com'è facile intuire, non ha retto e il suo corpo è precipitato al suolo, senza dargli scampo. Calabresi è morto sul colpo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Susa, intervenuti sul posto.

Inutile dire che la sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio non solo a Gravere ma in tutta la media-alta valle Susa, dov'era molto conosciuto per i suoi lunghi trascorsi amministrativi e non solo: oltre ad aver ricoperto la carica di primo cittadino per due mandati consecutivi, Calabresi era già stato assessore ai lavori pubblici tra il 1990 ed il 1995 nella giunta di Giovanni Sicheri, per poi ricoprire la carica di vicesindaco nel breve mandato ’99-2001, segnato dalla scomparsa dell'allora primo cittadino proprio nei giorni dell’alluvione dell’ottobre 2000. Calabresi assunse così la guida dell’amministrazione comunale per sette mesi come sindaco facente funzione, traghettandola fino alla scadenza elettorale del maggio 2001. È stato inoltre per 20 anni il presidente del Consorzio forestale alta valle Susa. Nella vita ha invece lavorato come comandante Alitalia per 35 anni, per sei ufficiale pilota militare e per nove come impiegato nell’allora Ussl.

