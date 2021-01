Condove: incendio boschivo tra le borgate Sigliodo e Camporossetto

GUARDA LA FOTOGALLERY

Un incendio boschivo di grosse dimensioni, ben visibile anche dal fondovalle, con una densa colonna di fumo che si alza dalla montagna, è divampato nel primo pomeriggio sul versante al confine tra Condove e Caprie, tra le borgate Sigliodo e Camporossetto. Non ci sono abitazioni messe a rischio dal rogo: il fronte di fuoco è stato al momento circoscritto e i soccorritori sono all'opera per domare le fiamme, alimentate anche da qualche folata di vento. Stanno intervenendo i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino, Almese e Rivalta, i carabinieri forestali, la polizia locale e numerose squadre Aib giunte da tutta la bassa valle di Susa (Caprie, Rubiana, Sant'Ambrogio, Chiusa San Michele, Villarfocchiardo, Susa), che hanno allestito la loro base operativa a monte del Sigliodo, lungo la strada provinciale che sale verso Lajetto. È da poco giunto sul posto anche l'elicottero della Regione Piemonte che sta effettuando alcuni getti d'acqua per accelerare le operazioni di spegnimento, attingendo dai laghetti di Novaretto.

