Almese: i vigili del fuoco volontari inaugurano il nuovo mezzo

È stato inaugurato oggi il nuovo mezzo dei vigili del fuoco volontari di Almese. Era nato tutto nel 2017, durante i giorni degli incendi in valle di Susa, quando l’amministrazione comunale almesina aveva lanciato una raccolta fondi. I soldi raccolti con il crowdfunding, i contributi delle amministrazioni comunali di Villardora, Rubiana e Almese e i finanziamenti di un bando regionale hanno permesso di acquistare non solo il modulo per il cassone, come si era ipotizzato inizialmente, ma tutto il veicolo per un totale di circa 43mila euro. Presenti alla cerimonia di inaugurazione oltre alle rappresentanze delle amministrazioni comunali dei tre comuni, anche la Croce Rossa di Villardora, i carabinieri e la protezione civile.

