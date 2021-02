Almese: in "zona gialla" riapre il Ricetto, tre esposizioni fino al 14

Il Piemonte torna in “zona gialla” e così, da ieri, ha potuto riaprire al pubblico anche il Ricetto per l’Arte nel borgo medievale di San Mauro. Al suo interno la mostra “Il Filo dell’arte - I suprematisti russi”, con le opere di otto artisti provenienti da Torino e dalla valle di Susa (Uma Bleu di Almese, Vincenzo Caucci di Rivoli, Claudio Giacone e Nicoletta Nava di Rivoli, Beppe Gromi di Alpignano, Silvano Mercuri di Torino, Loris Pavan di Settimo Torinese e Valentina Rossi di Caprie). All’aria aperta troviamo il progetto realizzato dalle “Artenaute” del Dipartimento educazione Castello di Rivoli: “Terzo paradiso - Nel blu dipinto di blu”. Un’installazione legata a temi di grande attualità, come il rispetto per l’ambiente, la sostenibilità, il riciclo e la partecipazione...

su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021