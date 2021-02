Chiomonte, “Il prezzo della felicità” di Valentina Fontan

Una grande passione per la scrittura, quella creativa, anima da sempre la giovane Valentina Fontan che, negli ultimi cinque anni, ha già pubblicato tre libri. L’ultimo, in ordine di tempo, si intitola “Il prezzo della felicità”, (editrice Literary Romance) uscito poco prima di Natale, e sta dando a Valentina grandi soddisfazioni, considerate le numerose richieste del volume, attraverso i canali on line...

Su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021