Giaveno, Rsa Ramello: al via la seconda dose di vaccino

Alla casa di riposo Silvana Ramello di Giaveno sono arrivate le seconde dosi dei vaccini anti Covid. Il siero è stato somministrato al personale della struttura e a 20 ospiti. La prima dose era stata somministrata l’8 gennaio scorso. I calendario delle somministrazioni è gestito dall’Asl To3 e vedrà ulteriori vaccinazioni per quegli anziani che ancora non l’hanno ricevuto.

La seconda iniezione di vaccino è anche l’occasione per il Comune, che gestisce la Rsa, per fare il punto della situazione. A cominciare dal benvenuto alla nuova direttrice sanitaria, la dottoressa Barbara Defrancisco che già opera nel settore ed è direttrice di altre due strutture per anziani a Giaveno. Sostituisce la dottoressa Elisa Gilli, che sta seguendo un corso di specializzazione incompatibile con la carica. «Ringraziamo entrambe per lo svolgimento dell’incarico, in particolar modo in un momento delicato come quello che stiamo vivendo», dice il sindaco Carlo Giacone.

Il primo cittadino poi ricorda che alla Ramello sin dai primi giorni di emergenza l’anno scorso sono state rispettate tutte le precauzioni necessarie, compresa la chiusura della struttura alle visite dei parenti. «Ci è dispiaciuto molto per questa decisione, ma volevamo avere maggiori probabilità che il Covid non entrasse nella casa di riposo. Sappiamo che i familiari hanno patito questa decisione necessaria, e che alcuni ospiti non l’hanno capita con chiarezza, ma non potevamo fare altrimenti per garantire l’incolumità di tutti», spiega il sindaco Giacone, che come primo cittadino è responsabile della tutela della salute pubblica.

«La Silvana Ramello, grazie all’attento lavoro di tutti gli operatori, sia dipendenti comunali che della cooperativa, ha garantito la sicurezza per gli ospiti durante questo difficile anno e continuerà nei prossimi mesi a fare il massimo per la salute di tutti. Fortunatamente non ci sono state criticità e al minimo dubbio si è intervenuti immediatamente per isolare casi sospetti e sottoporli al test molecolare - continua Giacone - L’attenzione quasi “maniacale” dei nostri dipendenti e la severità nel far rispettare le regole, rispetto rigido dei protocolli di vestizione, divisione dei percorsi, riduzione al minimo dei contatti con l’esterno, hanno garantito che non emergessero probblemi».

«Per quanto riguarda dotazioni specifiche, fin dai primi giorni della crisi sanitaria l’amministrazione ha messo a disposizione dei dipendenti tutti i dispositivi di protezione individuali, e poi termometri e saturi metri», aggiunge l’assessore alla terza età Concetta Zurzolo. Nelle festività natalizie è stata anche messa a disposizione la “Stanza degli abbracci” con l’obiettivo di donare a ospiti e famigliari un momento di contatto e serenità. Si è trattato di un acquisto pensato non appena avuto notizia di un’azienda sul territorio che produceva queste strutture.

«Ci siamo mossi subito, a fine novembre, poi ci sono stati dei necessari tempi tecnici per l’ordine, la produzione e la consegna della struttura - prosegue Giacone - Gli operatori della Ramello ci confermano che viene usata tantissimo, sia di mattino sia di pomeriggio, poiché i familiari degli ospiti avevano davvero tanta voglia di vedere i loro cari dopo tanto tempo. Si prende l’appuntamento, e le animatrici accompagnano l’ospite alla stanza con la parete divisoria trasparente e le maniche per gli abbracci. Sono momenti davvero commoventi. Inoltre già in primavera avevamo acquistato un tablet per permettere agli anziani ospiti di rimanere in contatto con i famigliari tramite le videochiamate, aiutati se necessario».

«Desideriamo ringraziare tutti coloro che della casa di riposo si sono occupati, a partire dal nostro segretario generale dottoressa Giuseppa Di Raimondo, ai nostri dipendenti e in particolare alla referente Paola Ughetto, alla nuova direttrice sanitaria e tutto il gruppo di infermieri, Oss, animatrici, personale vario che si occupa dei nostri anziani ospitati nella struttura con cura e passione. C’è un bel gruppo di persone che ha reagito in modo straordinario alla situazione di emergenza, dedicando agli ospiti non soltanto l’assistenza ma anche e soprattutto l’affetto», dicono ancora Giacone e Zurzolo.

«La casa di riposo, direttamente gestita dal Comune, è una delle eccellenze del nostro territorio. Un territorio che rivolge un’attenzione reale alla terza età: gli anziani sono visti come un valore e non come una criticità. Questa visione di valore e valori costruisce anche attenzione politica e operativa. Anche nel frangente Covid abbiamo agito costruttivamente e con visione di prospettiva», sostiene Zurzolo.

Più in generale, dall’amministrazione ricordano che «Nel corso degli ultimi mesi in alcune altre strutture per anziani del territorio, sette Rsa e due strutture per religiose, ci sono stati dei piccoli focolai e si è purtroppo imparato durante la pandemia quanto il Covid all’interno di una comunità di anziani possa far male. Sia nel mese di novembre che nell’ultimo mese in due strutture sono emersi alcuni casi. L’Asl, anche grazie alla segnalazione del Comune, è intervenuta tempestivamente applicando tutte le misure necessarie e seguendo le persone contagiate. Al momento c’è una situazione di criticità in una struttura, ma è costantemente tenuta sotto controllo dall’Asl. Sto seguendo costantemente tutte le problematiche emerse nelle case di riposo rimanendo in contatto con i diretti responsabili», conclude il sindaco.

