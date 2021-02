Gravere: ieri l’autopsia sul corpo di Calabresi. Il ricordo di Tullio Monti

Nella giornata di ieri è stata effettuata l’autopsia sulla salma di Sergio Calabresi, ex pilota Alitalia e sindaco di Gravere per 10 anni, dal 2006 al 2016, morto mercoledì scorso precipitando nel tentativo di fuggire dalla Rsa San Giacomo, dove era ricoverato da un po’ di tempo. Non si conoscono ancora però, al momento di andare in stampa, i tempi per la celebrazione delle esequie. Frattanto arrivano nuovi attestati di stima per il Calabresi amministratore. L’ultimo in ordine di tempo è di Tullio Monti. «Desidero ricordare la figura di Sergio Calabresi, che fece parte del Comitato di gestione dell’Ussl 36 della valle di Susa dal 1987 al 1990, per un anno sotto la presidenza di Mario Moiso e poi sotto la presidenza del sottoscritto, espressione di una amministrazione di...

su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021