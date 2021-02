La mela Venaus salvata in extremis: solo più due piante in tutto il Piemonte

Un passo decisivo verso il recupero delle varietà locali di mela. È stato compiuto con la deliberazione della giunta di Venaus del 28 gennaio, con cui è stata approvata l’iniziativa che prevede la produzione di piantine di melo delle cultivar “Mela di Venaus” (Pômâ dë Vëno) e “Tantanorina” (Tântânôrina) con lo scopo di diffonderne la coltivazione per salvaguardare la biodiversità e il patrimonio genetico di queste due antiche cultivar. Le piantine saranno distribuite gratuitamente a coloro che ne faranno richiesta, che si impegnano a metterle a dimora sul territorio del comune di Venaus con un sesto di impianto minimo di 4 metri per 4 ed a osservare alcune semplici indicazioni colturali. Il progetto ovviamente non terminerà con il recupero delle marze e con la distribuzione delle piantine, ma i nuovi “difensori” della mela venausina saranno seguiti e aiutati passo passo anche attraverso un gruppo whatsapp, in cui verranno anche comunicate le tempistiche per i trattamenti a seconda delle condizioni meteorologiche, come già avviene normalmente nel campo della frutticoltura e della viticoltura professionale...

Su Luna Nuova di martedì 2 febbraio 2021