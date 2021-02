Lo storico Carnevale di Champlas scorre sul maxischermo

Il Carnevale 2021 è alle porte anche se, dato il difficile momento che stiamo attraversando, non sarà certo il classico appuntamento di festa per grandi e piccini. Ecco che allora assume un significato ancor più profondo il Carnevale storico di Champlas, che affonda le sue radici, nella storia e nelle tradizioni della popolazione da sempre residente nella fascia di territorio alpino dell’alta val Susa, ovvero, Champlas du Col e Champlas Janvier, divenute nel tempo frazioni di Sestriere. Le immagini della storica rappresentazione del Carnevale di Champlas scorrono h24 sul maxischermo al Colle posto sulla facciata di Casa Olimpia e sono visibili anche dall’esterno attraverso il totem multimediale posizionato nel nuovo ufficio del turismo di Sestriere. Considerato che da ieri il Piemonte è in zona gialla, si sta valutando la possibilità di effettuare visite su prenotazione presso il Museo del Carnevale storico di Champlas, a Champlas du Col, dove poter ammirare da vicino alcuni dei costumi e dei personaggi principali di quest’antica rappresentazione. Per informazioni e aggiornamenti: 0122/ 755444.