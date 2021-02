Bussoleno-Oulx: denunciato per danneggiamento e possesso di droga

A Bussoleno il personale della polizia ferroviaria ha denunciato un 40enne algerino, senza fissa dimora, per danneggiamento. L’uomo, alcuni giorni prima, si è reso responsabile della rottura di un finestrino e dell’apertura del vano porta oggetti di un’auto parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria. I poliziotti, grazie alle immagini estrapolate delle telecamere di sicurezza, hanno individuato l’autore dopo pochi giorni nella stazione di Oulx, con indosso ancora gli stessi indumenti. Accompagnato presso gli uffici di polizia di Bardonecchia, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Lo straniero, privo di documenti, è stato denunciato per il reato di danneggiamento e possesso di sostanza stupefacente, inoltre è stato posto a disposizione del locale ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

L'operazione rientra tra i numerosi interventi effettuati la scorsa settimana dal compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta: per quanto riguarda il nostro territorio, sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni nella provincia di Torino, non presidiate dal personale di polizia, tra cui Avigliana, Sant’Ambrogio, Susa e Collegno, con l’impiego di personale della polfer nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno. Il bilancio complessivo di tutti gli interventi settimanali svolti sul territorio delle due regioni parla di otto indagati, 4mila 961 persone controllate di cui 1083 con precedenti di polizia. Sono state 282 le pattuglie impegnate nelle stazioni, di cui 14 in abiti civili per attività antiborseggio. 79 i servizi di vigilanza a bordo di 187 treni. 19 i servizi lungo linea e 51 quelli di ordine pubblico.