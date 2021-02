Almese: Eco-volontari in azione per la pulizia del paese

Tutti volontari, ma con un unico obiettivo: pulire il paese. Per gli Eco-volontari lo scorso fine settimana è stato all’insegna dell’ecologia. Una due giorni a cui hanno partecipato anche tanti bimbi con le loro famiglie. Tutti i partecipanti erano muniti di giubbotto catarifrangente, guanti, pinze e sacchi dell’immondizia, il “kit per la pulizia” donato dall’amministrazione comunale a tutti gli Eco-volontari almesini per lo svolgimento dell’attività di pulizia in totale sicurezza.

Nella mattinata di sabato, insieme alla sindaca Ombretta Bertolo, hanno ripulito da cima a fondo via della Michela, riempiendo di rifiuti il cassone del mezzo messo a disposizione dal Comune: sono state raccolte bottiglie di birra e lattine, piastrelle e macerie, un pneumatico da camion, reti del letto in metallo, teli di plastica, ma anche materiali più pericolosi e costosi da smaltire.

Domenica, invece, dopo il ritrovo in piazza Martiri della Libertà, il gruppo si è concesso una bella passeggiata, durante la quale si è dedicato alla raccolta dei rifiuti che venivano trovati lungo il percorso, che ha condotto i volontari dapprima alla Goja del Pis per poi proseguire verso le borgate Bertette e Malatrait.

«Sono state due magnifiche giornate che abbiamo assolutamente intenzione di ripetere per conoscere insieme angoli bellissimi del nostro paese e dedicarci alla pulizia di altre zone del territorio, spesso soggette all’abbandono dei rifiuti - ha dichiarato la sindaca Bertolo - Siamo un gruppo di volontari davvero affiatato e volenteroso, fatto anche di tanti bimbi che, divertendosi, imparano a rispettare la natura e l’ambiente in cui vivono per essere dei futuri cittadini civili ed educati al rispetto per il bene comune. Sono molto contenta che l’iniziativa susciti sempre così tanto entusiasmo. È bello poter condividere con gli altri la soddisfazione di vedere pulito, finalmente, un luogo dove altri hanno abbandonato la loro spazzatura. Abbiamo la fortuna di vivere in un bellissimo paese, con una natura rigogliosa che lo circonda e ce la vogliamo godere preservandola e dando il buon esempio».

É ormai da diverso tempo che gli Eco-volontari ripuliscono il paese. L’iniziativa è nata su proposta della sindaca stessa, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini riguardo a situazioni di sporcizia e di abbandono di rifiuti sul territorio. Così è stato costituito un gruppo di cittadini che, nel tempo libero, si occupa della pulizia del paese contribuendo attivamente alla salvaguardia del territorio.